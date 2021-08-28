"داعش خراسان" هدف مشروع بأمر بايدن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - منح الرئيس جو بايدن، البنتاجون الضوء الأخضر للقوات الأمريكية لضرب أي أهداف تابعة لفرع تنظيم "داعش خراسان".

قرار بايدن يأتي عقب مجزرة مطار كابول، التي يرجح أن التنظيم نفذها، دون السعي للحصول على موافقة البيت الأبيض.

وحسب صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أعلن مسؤولون أمريكيون أن الجيش يطارد الإرهابيين المرتبطين بالهجوم المميت هذا الأسبوع والذي خلف عشرات القتلى والجرحى، ويتوقع تنفيذ غارات جوية إضافية في الأيام والأسابيع القادمة.

ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين أن كبار قادة وزارة الدفاع "البنتاجون" لديهم بالفعل هذه السلطة وأعاد بايدن تأكيدها في تعليمات للجيش أمس الجمعة.

وقال أحد المسؤولين: "توجيهات الرئيس هي أن نفعل ذلك فقط وإذا وجدنا المزيد، سنضربهم" .

وترافقت هذه الأنباء مع شن الجيش الأمريكي غارة جوية بطائرة مسيرة على هدف لداعش في ولاية ننكرهار في أفغانستان يعتقد أنه ضالع في التخطيط لهجوم كابول.

وجاءت الضربة ردا على التفجير الانتحاري خارج مطار حامد كرزاي الدولي مباشرة، والذي أسفر عن مقتل 13 جنديًا أمريكيًا.

وقال اثنان من المسؤولين إن الغارة الجوية التي نفذتها طائرة بدون طيار مقرها خارج البلاد قتلت الهدف، الذي كان متورطًا في نقل أسلحة وقنابل إلى كابول وشريكًا لداعش في خراسان.