وزير الخارجية الإيراني يكسر البروتوكول في مؤتمر بغداد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كسر وزير الخارحية الإيراني حسين أمير عبداللهيان البروتوكولات والقواعد والأعراف الرسمية للقمم وتحديدا قمة بغداد، اليوم السبت.

وظهرت مخالفة عبداللهيان للبروتوكولات والأعراف الدبلوماسية أثناء تصوير اللقطة الجماعية للرؤساء ورؤساء الوزراء ووزراء الخارجية.

ولم يترك عبداللهيان مكانه في الصف الثاني بجانب وزراء الخارجية وفق بروتوكول الدولة المضيفة العراق بل بروتوكول العالم، ويتقدم ويقف بجانب رؤساء الدول.

ووافق البرلمان الإيراني، الأربعاء الماضي، على تعيين حسين أمير عبداللهيان (57 عاما) مرشح الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، لتولي منصب وزير الخارجية، خلفا لجواد ظريف في وقت تراوح فيه المفاوضات حول برنامج إيران النووي مكانها.