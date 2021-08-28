تسجيل 186 إصابة جديدة بكورونا بالكويت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الكويتية السبت، تسجيل 186 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 409 آلاف و 363، في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة بسبب كورونا، ليصل إجمالي حالات الوفيات إلى 2416.



ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند قوله في البيان الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".

وأوضح السند أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 89، فيما بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ومازالت تتلقى الرعاية اللازمة 2730.

وعن حالات الشفاء، قال السند إنه تم تسجيل 365 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 404 آلاف و 217 حالة.