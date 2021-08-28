شكرا لقرائتكم اليمن والحوثي مأرب.. تدمير طقمين حوثيين بغارة للتحالف ومصرع قيادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دمرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، طقمين حوثيين ومصرع جميع من كانوا على متنهما، في جبهة رحبة جنوب غرب مأرب.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني، إنه تم تدمير "طقمين ومصرع جميع من كانوا على متنهما من عناصر ميليشيا الحوثي بغارة لطيران تحالف دعم الشرعية في جبهة رحبة جنوب غرب مأرب" .

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كما أفشلت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، السبت، محاولة تسلل لعناصر من ميليشيات الحوثي الانقلابية في حيد آل أحمد جنوب مأرب.

وبحسب مصادر عسكرية، فإن أفراد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية أفشلوا محاولة التسلل التي نفذتها مجموعة من عناصر المليشيات الحوثية، مؤكداً مصرع جميع العناصر المتسللة.

في السياق، ذكرت مصادر ميدانية، أن قياديا حوثيا لقي مصرعه خلال المعارك المشتعلة غربي مأرب، وذلك بعد ساعات من مقتل قائد المليشيات في جبهة المشجح.

وأكدت المصادر، أن القيادي الحوثي، المنتحل رتبة عميد "حميد محسن أحمد علي العروسي" لقي مصرعه غرب مأرب.

جاء ذلك، بعد ساعات من مصرع القيادي الحوثي خالد صالح المروعي، المكنى (أبو أمين) قائد جبهة المشجح، الذي قُتل إثر عملية تسلل فاشلة، إلى مواقع قوات الجيش الوطني.

وفي تعز، أفشلت قوات الجيش اليمني، هجوماً لميليشيا الحوثي الانقلابية في الطوير والمطاحن بمديرية مقبنة غربي تعز وكبّدتها خسائر في العتاد والأرواح.