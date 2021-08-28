شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد نشاط سها سعيد نائبة التنسيقية خلال دور الانعقاد الأول لمجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد دور الانعقاد الأول لمجلس الشيوخ، نشاطا ملحوظا لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت القبة، ما بين تقديم اقتراحات برغبة والمشاركة في مناقشة مشروعات قوانين تحال إلى المجلس، يأتي ذلك فى إطار تفاعلهم مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه تحت القبة برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، وكذلك تنامى الإدراك للدور الوطنى لشباب التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم.

و يرصد ”الخليج 365” حصاد نشاط النائبة سها سعيد وكيل لجنة الثقافة و السياحة و الاثار والإعلام بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال دور الانعقاد الأول لمجلس الشيوخ كالآتى:

- حضور 21 جلسة عامة

- حضور 15 جلسة باللجان النوعية

- استخدام 4 أدوات رقابية من بينهم تقديم مقترح بشأن ربط قصور الثقافة بالمدارس لممارسة الأنشطة الفنية المفقودة في الأبنية التعليمية و تقديم مقترح بشأن النظر في عدم الوفاء بمستحقات الفرق الطبية الخاصة بحوافز جائحة كورونا لبعض المستشفيات

- القاء 2 كلمة داخل الجلسة

- المشاركة في 8 زيارات و 6 ندوات وفعاليات

- تقديم 15 طلب خدمى من بينهم 10 تمت الموافقة عليهم



