النائبة آية مدنى: زيارة السيسي للعراق يؤكد حرص مصر على دعم التضامن العربى

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القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة آية مدنى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن زيارة الرئيس السيسى للعراق ومشاركته فى مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، يؤكد حرص مصر على دعم التضامن العربى من خلال دعمها واحترامها لسيادة العراق والعمل على عودة قوتها الاقليمية مرة أخرى بعد التأثيرات السلبية التى واجهتها السنوات الأخيرة.

وأضافت مدنى، فى بيان لها، أن مؤتمر بغداد فرصة لإقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادى بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة، مشيرة إلى أنه فرصة للتعاون والتشاور من أجل مواجهة التحديات التى تواجه العراق، كما أنه يعد بمثابة دعم للحكومة العراقية فى جهودها لتحقيق استقرار البلاد.

وذكرت النائبة آية مدنى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مصر تحرص دائما وتسعى إلى تقديم الدعم الكامل لكل الشعوب العربية، ومن واجب أم الدنيا عندما ترى الشعب العراقى الشقيق فى أزمة أن تكون أول الداعمين له لتعزيز دوره القومى العربى.