بايدن: الضربة العسكرية التي استهدفت "داعش خراسان" لن تكون الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الضربة العسكرية التي وجهتها بلاده لتنظيم "داعش خراسان" الإرهابي شرقي أفغانستان لن تكون الأخيرة.

وشدد بايدن - في بيان نقلته شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية اليوم /السبت/، على أنه وعد بتعقب مرتكبي هجوم مطار كابول الأفغاني الذي أدى لمقتل 13 جنديا أمريكيا ومدنيين آخرين، مذكرا بقوله : " قلتُ إننا سنتعقب المجموعة المسؤولة عن الهجوم ضد جنودنا والمدنيين الأبرياء في كابول، وقد فعلنا ذلك".. مضيفا "سنواصل تعقب أي شخص متورط في هذا الهجوم الشنيع ونجعله يدفع الثمن".

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت - في وقت سابق اليوم - تنفيذ القوات العسكرية الأمريكية ضربة جوية بطائرة بدون طيار، في إقليم ننجرهار شرقي أفغانستان، استهدفت عضوا في تنظيم داعش مسؤولا عن "التخطيط"، وذلك بعد يوم من هجوم استهدف مطار كابول وأسفر عن مقتل 13 جنديا أمريكيا.

وأوضح المتحدث العسكري أن العملية أسفرت عن مقتل الهدف وفقا للمؤشرات الأولية.. قائلا : "لم نعلم بسقوط ضحايا من المدنيين".