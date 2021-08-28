محافظة تمنع العاملين في الإدارات والمدارس من الحضور والانصراف قبل أخذ لقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

وجهّت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بدمياط، قرارًا عاجلًا، اليوم السبت، بشأن تطعيمات المعلمين بلقاح كورونا قبل بدء العام الدراسي.

وبحسب خطاب موجّه للعاملين بالتربية والتعليم بدمياط، جاء فيه بناء على ما جاء بالكتاب الدوري رقم (8) بتاریخ 17 أغسطس 2021 ومن أجل الصالح العام والصحة العامة للعاملين بالتربية والتعليم، تم التنبيه على الآتي:

- يمنع جميع العاملين بدواوين الإدارات التعليمية وديوان المديرية والمدارس الحكومية والمدارس الخاصة من التوقيع بالحضور بدفتر الحضور والانصراف قبل تقديم ما يثبت أخذ جرعة التطعيم الخاصة بفيروس كورونا أو التسجيل لأخذ الجرعة.

- إتاحة التسجيل للعاملين بالمدرسة لأخذ جرعة التطعيم من خلال مسئولي التطوير أو الإحصاء.

- على جميع الجهات المعنية تنفيذ الأمر الإداري كل فيما يخصه ابتداء من تاريخه.

- كل من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.