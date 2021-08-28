اخبار العالم

اليابان / وفاة شخصَيْن بعد التطعيم بلقاح "موديرنا" من شحنةٍ ملوّثة

0 نشر
0 تبليغ

اسماعيل عبد الحي - أفادت وزارة الصحة اليابانية اليوم السبت، بوفاة شخصين بعد تلقيهما لقاح "موديرنا" المضاد لفيروس من شحنة الجرعات التي تم تعليق إستخدمها لاحقا بعد إكتشاف تلوثها بجسيمات.

 

وقالت الوزارة في بيان لها، إن رجلين ثلاثينيّين توفيا هذا الشهر في غضون أيام على تلقي الجرعة الثانية من "موديرنا"، كان كل منهما حصل على جرعة من تلك الموجودة ضمن الشحنات الثلاث التي تم سحبها الخميس.

 

ولا زال التحقيق جاريا في سبب الوفاتين، حسب البيان.

 

وأعلنت شركة "مودرنا" الأمريكية الأربعاء أنها أوقفت توريد حوالي 1.63 مليون جرعة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا إلى اليابان بعد إخطارها بتلوث قوارير اللقاح بجسيمات.

 

 

 

رويترز

 

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

قد تقرأ أيضا