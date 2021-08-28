تصريحات الدول والمنظمات المشاركة في قمة بغداد

ذكر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في كلمة خلال افتتاح مؤتمر قمة بغداد للتعاون والشراكة، أن «العراق يرفض استخدام أراضيه منطلقا للصراعات الإقليمية الدولية». وأضاف أن «انعقاد مؤتمر بغداد يجسد رؤية العراق لضرورة التعاون، وأن الإرهاب لن يجد له موضع قدم في العراق». وتابع أن «العراق واجه تحديات خطيرة.. وأن هذا المؤتمر هو رسالة دعم للعراق ويعقد في ظرف حساس وتاريخي».وشاركت دول ومنظمات عربية ودولية في القمة ومنهم:

مجلس التعاون الخليجي

ذكر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، في كلمته أمام قمة بغداد للتعاون والشراكة «أن علاقتنا مع العراق تقوم على أساس إقامة علاقات إستراتيجية لتحقيق الأهداف المشتركة، وأن قادة المجلس يدعمون العراق في جميع المجالات وإعطاء أولوية خاصة للعمل المشترك معه وتعزيز الشراكة الإستراتيجية».

السعودية

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله: «نحن هنا اليوم لنؤكد أننا مستمرون في العمل على ما يعزز أمن العراق واستقراره، ويحفظ مؤسساته ومكتسباته ويبرز من ذلك أهمية العلاقات السعودية العراقية في تدعيم ممكنات التنمية والتعاون الإقليمي».

الإمارات

تمنى الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات، الأمن والاستقرار للعراق، قائلا: «متمنين لأعمال المؤتمر النجاح، وللشعب العراقي التقدم والازدهار».

جامعة الدول العربية

بين الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن «العراق خاض حربًا شريفة ضد الإرهاب وصمد أمام المعركة»، وقال: «العراق يسعى لبناء علاقات جديدة مع دول المنطقة والإقليم.. وعلينا احترام السيادة وعدم التدخل في شؤون الدول، وأن يكون العراق جسرًا للتواصل وليس ساحة للصراع».

الكويت

ذكر الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس وزراء دولة الكويت في كلمة له في المؤتمر أن «منطقتنا لن تنعم بالاستقرار ما لم يتحقق الاستقرار في العراق».

وأضاف أن «الكويت تقف إلى جانب العراق ودعم إعادة إعمار المدن المتضررة من جراء الإرهاب، وعلاقاتها تسير بخطى ثابتة نحو مجالات أوسع وتنفيذ الاتفاقات».

مصر

صرح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بأنه «علينا الانطلاق إلى آفاق أرحب للتعاون وفق روابط قوية لتحقيق المصالح المتبادلة». وقال إن «العراق واجه تأثيرات بالغة السلبية وإرهابًا وتدخلات خارجية وتحديات خطيرة جلبت له المعاناة». وأضاف «علينا أن نتوحد باعتماد سياسات تنموية موحدة لإيجاد حلول...».

قطر

شدد أمير دولة قطر الشيخ تميم في كلمته على أهمية «وحدة العراق ووحدة السلاح» باعتبارها «من أهم مؤهلات العراق لترسيخ الأمن في المنطقة»، مؤكدًا أن أمن العراق واستقراره هو أمن للمنطقة والسلام والتنمية. وأضاف «إن الإرهاب حال دون استثمار مقدرات العراق الحقيقية، ونحن ندعو المجتمع الدولي لدعم العراق وتحقيق النهضة الشاملة».

الأردن

قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في كلمة له إن «اجتماعنا في بغداد يعكس الحرص على سيادة القانون وتحقيق مزيد من التنمية والازدهار للعراق». وإن «العراق يعمل منذ سنوات على بناء دولة الدستور». وتابع «علينا دعم العراق لتحقيق الاستقرار».

فرنسا

ذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن «العراقيين قاتلوا الإرهاب قبل كل شيء»، وقال: «ونحن هنا إلى جانبكم في التعاون لإجراء الانتخابات المقبلة التي ستكون مرحلة جديدة للعراق». وأضاف أن «هذا المؤتمر مهم وهو بمثابة جسر لمكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار، ومواجهات الاحتكاك الطائفي والعرقي وتحقيق الأمن الاقتصادي».