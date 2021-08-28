قاتل روبرت كينيدي يحصل على إفراج مشروط في كاليفورنيا

وسرحان سرحان البالغ من العمر حاليا 77 عاما، مسجون منذ خمسة عقود على الرغم من شكوك في ضلوعه في إطلاق النار.
وكان كينيدي الشقيق الأصغر للرئيس جون كينيدي الذي اغتيل في 1963، يقوم بحملة للانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي عندما قتل بالرصاص في فندق بلوس أنجلوس.
وجاء اغتياله بعد أشهر على قتل مارتن لوثر كينج جونيور بطل الدفاع عن حقوق الإنسان، وفيما كانت الولايات المتحدة تشهد انقسامات عميقة على خلفية الحرب في فيتنام.
ودان القضاء سرحان وحكم عليه بالاعدام في 1969 بعد إقراره بالذنب. وخفض الحكم إلى السجن المؤبد بعد سنوات على الحكم الأول.
لكن سرعان ما برزت شكوك بشأن مسؤوليته في مقتل بوبي كينيدي وسط تقارير عن احتمال وجود مسلح ثان في فندق أمباسادور في الخامس من يونيو 1968.
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