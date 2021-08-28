آخر تطورات تفشي كورونا في العالم

ابوظبي - سيف اليزيد - في ما يلي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد في العالم، اليوم السبت، في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والوقائع:

- الهند تعطي التطعيم لـ 10 ملايين شخص في يوم واحد

أعطت الهند لقاح كورونا لعشرة ملايين شخص ضد كوفيد-19 في يوم واحد، وهوعدد قياسي، كما أعلنت السلطات، اليوم السبت.

وتأمل الحكومة الهندية، في تلقيح 1,1 مليار شخص قبل نهاية العام 2021.

ومنذ بدء حملة التطعيم في يناير، تلقى 15 في المئة فقط من السكان جرعتين من اللقاح.

- المتحورة دلتا تفاقم احتمال دخول المستشفى

كشفت دراسة بريطانية، اليوم السبت، أن احتمال دخول المصابين بالمتحورة "دلتا" إلى المستشفى أكبر بمرتين من إمكان حدوث ذلك لدى المصابين بالمتحورة "ألفا".

ومن المعروف أن المتحورة "دلتا"، التي رصدت للمرة الأولى في الهند، أكثر قابلية للانتقال بما يراوح بين 40 في المئة و60 في المئة من المتحورة "ألفا" التي ظهرت في المملكة المتحدة نهاية العام 2020.

- حالات الاستشفاء تواصل الارتفاع في بولينيزيا الفرنسية

قالت وزارة الصحة المحلية في بابيتي الجمعة (السبت في باريس) إن عدد المرضى الذين تم نقلهم إلى المستشفى بسبب كوفيد-19 استمر في الزيادة في بولينيزيا الفرنسية، بحيث وصل إلى 412 شخصا بينهم 55 في العناية المركزة. وتسبب الوباء حتى الجمعة في وفاة 385 شخصا، من بينهم 15 في آخر 24 ساعة.

ويمكن تفسير ذلك بتفشي المتحورة "دلتا" في صفوف السكان الذين لم يطعم سوى عدد قليل منهم ويعانون من العديد من الأمراض السائدة مثل السمنة والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.

- اليابان تحقق في شحنات لقاح ملوثة

تحقق اليابان في وفاة شخصين بعد أن تلقيا لقاح "موديرنا" من شحنات علق استخدامها لاحتواء بعض أنابيبها على مواد ملوثة، على ما أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت.

وتوفي الرجلان، البالغان 30 و38 عاما، في أغسطس الجاري بعد تلقيهما الجرعة الثانية من لقاح موديرنا من إحدى الشحنات الثلاث التي علقت الحكومة استخدامها الخميس، بحسب ما أفادت الوزارة في بيان.

- أكثر من 4,48 ملايين وفاة

أودت جائحة كوفيد-19 بأكثر من 4,486,000 شخص في أنحاء العالم منذ نهاية ديسمبر 2019، وفق تعداد اليوم السبت يستندا إلى مصادر رسمية.

والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا بتسجيل 636,720 وفاة، تليها البرازيل (578,326) ثم الهند (437,370) والمكسيك (257,150) وبيرو (198,115).