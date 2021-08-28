بايدن يحذر من هجوم جديد «محتمل جداً» على مطار كابول

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حذر الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم السبت، من هجوم «محتمل جداً» على مطار كابول «في الساعات الـ24 إلى الـ36» المقبلة.

وقال الرئيس الأميركي، في بيان إثر لقائه مستشاريه العسكريين والأمنيين، إن «الوضع على الأرض يبقى بالغ الخطورة ويظل خطر (وقوع) هجوم إرهابي على المطار مرتفعاً».

وأضاف «أبلغني قادتنا أن من المرجح جدا شن هجوم خلال ما بين الساعات الأربع والعشرين والست والثلاثين المقبلة. أمرتهم باتخاذ كل الإجراءات الممكنة لإعطاء الأولوية لحماية قواتنا».

وأودى انفجار في محيط مطار كابول بحياة 100 شخص، بينهم 13 جندياً أميركياً. وتبنى تنظيم داعش الإرهابي الهجوم الانتحاري.

ورداً على العملية الانتحارية، توعد بايدن بشن مزيد من الهجمات ضد تنظيم داعش المتطرف في أفغانستان ردا على تفجير مطار كابول.

وقال بايدن «هذا الهجوم ليس الأخير. سنواصل تعقب أي شخص شارك في ذلك الهجوم البشع ونجعله يدفع الثمن».

وشن الجيش الأميركي غارة جوية بطائرة مسيرة، اليوم السبت، أدت إلى مقتل عنصرين من تنظيم داعش المتطرف في أفغانستان.

ومن المقرر أن تنتهي عملية الإجلاء التي يقوم بها الجيش الأميركي من مطار كابول بحلول يوم الثلاثاء 31 أغسطس الجاري.