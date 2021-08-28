مؤتمر بغداد يدعو لتوحيد الجهود من أجل استقرار المنطقة

ابوظبي - سيف اليزيد - دعا مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، اليوم السبت، الوقوف إلى جانب العراق وتوحيد الجهود الإقليمية والدولية بالشكل الذي ينعكس إيجاباً على استقرار المنطقة وأمنها.

ورحب المشاركون في المؤتمر، في بيانهم الختامي، بالجهود الدبلوماسية العراقية للوصول الى أرضية من المشتركات مع المحيطين الإقليمي والدولي في سبيل تعزيز الشراكات السياسية والاقتصادية والأمنية وتبني الحوار البنّاء وترسيخ التفاهمات على أساس المصالح المشتركة، مؤكدين أن احتضان بغداد لهذا المؤتمر دليل واضح على اعتماد العراق سياسة التوازن والتعاون الإيجابي في علاقاته الخارجية.

وبحسب البيان، فإن المشاركين أقروا بأن المنطقة تواجه تحديات مشتركة تقتضي تعامل دول الإقليم معها على أساس التعاون المشترك والمصالح المتبادلة، ووفقاً لمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام السيادة الوطنية.

كما أثنى المشاركون على جهود العراق وتضحياته الكبيرة في حربه على الإرهاب بمساعدة التحالف الدولي والأشقاء والأصدقاء لتحقيق الانتصار، وبتطور قدرات العراق العسكرية والأمنية بالشكل الذي يسهم في تكريس وتعزيز الأمن في المنطقة، ورفض كل أنواع وأشكال الإرهاب والفكر المتطرف.

وثمّن المجتمعون جهود الحكومة العراقية في إطار تحقيق الإصلاح الاقتصادي الذي يشجع على الاستثمار في مختلف القطاعات، ويعود بالنفع على الجميع، ويخلق بيئة اقتصادية مناسبة ويعزز عملية التنمية المستدامة، ويخلق فرص العمل.

كما أعرب المشاركون عن دعمهم لجهود العراق في إعادة الإعمار، وتوفير الخدمات ودعم البنى التحتية، وتعزيز دور القطاع الخاص.

وأكدوا دعمهم لجهود العراق في التعامل مع ملف النازحين، وضمان العودة الطوعية الكريمة إلى مناطقهم بعد طيّ صفحة الإرهاب، وتعزيز

الجهود مع بغداد للتعامل مع التحديات الناجمة عن التغيير المناخي والاحتباس الحراري وفق الاتفاقات الدولية.

