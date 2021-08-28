بدء انسحاب القوات الأميركية من مطار كابول

ابوظبي - سيف اليزيد - قال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) للصحفيين، اليوم السبت: إن القوات الأميركية بدأت انسحابها من مطار كابول حيث تشرف على عملية إجلاء رعايا أميركيين ومدنيين أفغان.

ومن المقرر أن يكتمل سحب القوات الأميركية في أفغانستان يوم 31 أغسطس الجاري، بحسب ما حددته إدارة الرئيس جو بايدن.

كان بايدن أرسل آلاف الجنود إلى المطار عندما سيطرت حركة طالبان على كابول، في وقت سابق من هذا الشهر، للمساعدة في إجلاء الأميركيين والأفغان وغيرهم من الأجانب الذين يحاولون مغادرة البلاد.

وفي ذروة الانتشار الأميركي، بلغ عدد من يتولون تأمين مطار حامد كرزاي الدولي 5800 جندي أميركي. ومن المقرر انتهاء عملية النقل الجوي التي لم يسبق لها مثيل بحلول يوم الثلاثاء.

وبعد أن قال مسؤول أميركي لرويترز إنه لم يبق في المطار سوى عدد أقل من 4000 جندي، أكد جون كيربي المتحدث باسم البنتاجون للصحفيين في إفادة بأن الانسحاب قد بدأ، رافضا الكشف عن العدد المتبقي من الجنود هناك.

وأوضح الجنرال في الجيش الأميركي هانك تايلور أن «هناك نحو 1400 شخص في مطار كابول تم التثبت منهم وسجّلوا على متن رحلات اليوم».

وأجلي، حتى الآن، نحو 111,900 شخص من أفغانستان منذ 14 أغسطس الجاري، عشية سيطرة طالبان على كابول، وفق آخر أرقام صادرة عن الإدارة الأميركية.

وقتل 13 جنديا أميركيا في هجوم انتحاري استهدف محيط مطار كابول وتبناه تنظيم داعش الإرهابي.