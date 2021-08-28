ألمانيا تنظم أول مناظرة تلفزيونية بين مرشحين لمنصب المستشار

ابوظبي - سيف اليزيد - قبل أربعة أسابيع من الانتخابات البرلمانية الاتحادية في ألمانيا، تشهد البلاد أول مناظرة تلفزيونية بين المرشحين الثلاثة لمنصب المستشار الألماني من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر في الثامنة وعشر دقائق من مساء غد الأحد بتوقيت ألمانيا.

خلال بث مباشر من برلين، ستجري المناظرة على مدار ساعتين بين أرمين لاشيت رئيس حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، الذي تنتمي إليه المستشارة الحالية أنجيلا ميركل، وأولاف شولتس نائب ميركل ووزير المالية ممثلا للحزب الاشتراكي الديمقراطي، وأنالينا بيربوك رئيسة حزب الخضر.

وتراجعت شعبية لاشيت قليلاً مؤخراً في استطلاعات الرأي.

أعلن لاشيت، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس وزراء ولاية شمال الراين ويستفاليا، اليوم السبت أنه سيوضح خلال المناظرة ما يمثله حزب الاتحاد المسيحي و"أين توجد الاختلافات بين حزبه وبين الاشتراكيين والخضر".

أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة حصول الحزب المسيحي الديمقراطي على نفس نسبة أصوات الحزب الاشتراكي الديمقراطي أو يأتي بعده بنقطة واحدة.

تجري الانتخابات العامة في ألمانيا يوم السادس والعشرين من سبتمبر المقبل.