بشرى سارة للمسافرين للإمارات.. فتح تأشيرات السياحة للمطعمين بدءاً من هذا التاريخ

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ 16 دقيقة

قررت السلطات الإمراتية إعادة فتح باب استقبال طلبات تأشيرات السياحة للسياح المطعمين من جميع الدول والحاصلين على الجرعات الكاملة للقاح كوفيد-19، المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) فمن المقرر البدء بتطبيق هذا القرار اعتبارًا من 30 أغسطس/ آب 2021.

ونقلت الوكالة عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ، قولها إن القرار يشمل الدول التي تم منع القدوم منها مسبقاً مع إلزامية الفحص المخبري السريع (Rapid PCR) في المطار، على أن تبقى الاشتراطات السابقة سارية على الفئات غير المطعمة، شاملا الفئات المستثناة غير المطعمة.

وقالت الهيئة الاتحادية وهيئة إدارة الطوارئ إن ذلك “يأتي ذلك تماشيًا مع استراتيجية الدولة في خلق التوازن بين الصحة العامة ومختلف القطاعات الحيوية ودعما للجهود الوطنية لتحقيق التعافي المستدام وانعاش القطاع الاقتصادي.

ويشار إلى أنه يمكن تسجيل شهادات التطعيم للمسافرين الراغبين بالاستمتاع بالمميزات التي يحصل عليها الأفراد الحاصلون على اللقاح في الإمارات، وذلك من خلال منصة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وتطبيق الحصن.