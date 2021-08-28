شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: حالة وفاة و186 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت، تسجيل 186 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 409 آلاف و 363، في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة بسبب كورونا، ليصل إجمالي حالات الوفيات إلى 2416.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند قوله في البيان الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".