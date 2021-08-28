شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: ندعم المملكة ضد الإرهاب الحوثي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت مملكة البحرين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران طائرة مسيرة (مفخخة) تجاه مدينة خميس مشيط في عمل متعمد وممنهج وانتهاك واضح للقانون الدولي والإنساني يستهدف سلامة المدنيين الآمنين والمنشآت المدنية.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان اليوم, وقوف مملكة البحرين ودعمها التام للمملكة ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها، مشيدة بيقظة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها، داعيةً المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.