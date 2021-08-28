شكرا لقرائتكم خبر عن سفن الدورية الإيطالية تنقذ 500 مهاجر قبالة «لامبيدوسا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل أكثر من 500 مهاجر إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية على متن قارب اليوم السبت، في عملية وصفها رئيس البلدية توتو مارتيلو بأنها "واحدة من أكبر عمليات الهبوط في الآونة الأخيرة".

وكانت سفن الدورية الإيطالية قد اكتشفت في السابق انجراف المهاجرين الـ 539 في البحر المتوسط في قارب صيد مكتظ على بعد 15 كيلو مترا قبالة ساحل لامبيدوسا وأنقذتهم، حسبما ذكرت وكالة أنباء أنسا ووسائل إعلام أخرى.

ووفقا للمعلومات الرسمية الأولية، كان من بين المهاجرين ما لا يقل عن ثلاث نساء و29 قاصرا غير مصحوبين بذويهم. وجاء الذين تم إنقاذهم بشكل أساسي من دول في شمال وغرب أفريقيا وكذا بنجلاديش وسوريا.