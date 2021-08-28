التربية تتحدث عن إعلان نتائج الثالث المتوسط

وقالت الوزارة في بيان، إنها "تنوه الى عدم صحة المعلومات التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول موضوع اعلان نتائج امتحانات طلبة الثالث المتوسط"، داعية الى "عدم الانصياع خلف هذه الصفحات الوهمية واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية".وأكدت الوزارة أن "هناك جهة مسؤولة عن تحديد موعد الاعلان عن تلك النتائج وهي اللجنة الدائمة للامتحانات والمديرية العامة للتقويم والامتحانات"، مرجحة "الاعلان عنها خلال الايام القليلة المقبلة وذلك بعد انتهاء عمليات التدقيق والمراجعة لها".

واشارت الوزارة الى أن "هناك جهوداً كبيرة تبذل من قبل مراكز الفحص للدراسة المتوسطة لاكمال تصحيح النتائج بصورة دقيقة حفاظاً على جهود ابنائنا الطلبة".