بيان صادم من بايدن: هجوم محتمل خلال ساعات على مطار كابل

وذكر بايدن: "لا يزال الوضع على الأرض خطيرًا للغاية، ولا يزال خطر الهجمات الإرهابية على المطار مرتفعًا. أبلغني قادتنا أنه من المحتمل جدًا حدوث هجوم في غضون 24-36 ساعة القادمة".

وأضاف: "وجهتُهم إلى اتخاذ كل إجراء ممكن لإعطاء الأولوية لحماية القوة، وتأكدت من أن لديهم جميع السلطات والموارد والخطط لحماية رجالنا ونسائنا على الأرض. أكدوا لي أنهم فعلوا ذلك".



وقال بايدن في البيان إنه ناقش الضربة التي شنتها القوات الأميركية الليلة الماضية ضد تنظيم داعش الإرهابي في أفغانستان.