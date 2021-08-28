الجزائر.. تسجيل 31 وفاة جديدة بفيروس كورونا

محمد الفلاح - السبت 28 أغسطس 2021

أعلنت وزارة الصحة في الجزائر السبت، تسجيل 485 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بانخفاض 27 حالة عن يوم الجمعة، ليرتفع بذلك مجموع الإصابات إلى 194 ألفاً و671 .



وكشفت الوزارة في حصيلتها اليومية عن رصد 31 حالة وفاة جديدة بزيادة 4 حالات عن اليوم السابق، ليصبح بذلك الإجمالي 5 آلاف و179.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 371 حالة شفاء جديدة، ليبلغ عدد المرضى الذين تماثلوا للشفاء 132 ألفاً و292، فيما يتواجد 37 مريضاً في العناية المركزة.