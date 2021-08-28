شكرا لقرائتكم خبر عن «البنتاغون» : مقتل هدفين من تنظيم «داعش» في أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد نائب مدير العمليات اللوجستية في هيئة الأركان الأمريكية المشتركة اللواء هانك تايلور مقتل ‏هدفين رفيعي المستوى في تنظيم داعش الإرهابي مساء أمس الجمعة خلال غارة جوية نفذتها القوات الأمريكية في ‏إقليم ننجرهار بأفغانستان.‏

وأفاد تايلور خلال الإيجاز الصحفي اليومي أنه تم جرح واحد خلال الغارة، ولكن ليس هناك أي خسائر في ‏صفوف المدنيين، مؤكداً أن القوات الأمريكية لديها القدرة على الدفاع عن نفسها والاستفادة من ‏القدرة في الأفق لإجراء عمليات مكافحة الإرهاب حسب الحاجة.‏

وشدد على أن بلاده ستعلن أسماء الـ 13 جنديا الذين قتلوا بانفجار مطار كابل، مؤكداً أنه لا ‏يستبعد شن مزيد من العمليات العسكرية داخل أفغانستان.‏

وأشار إلى أن المنشآت الأمريكية التي تستضيف الأفغان تتسع لحوالي 21000 شخص، مفيداً أن ‏الولايات المتحدة تعمل باستمرار على زيادة السعة إلى 50000 بحلول 15 سبتمبر. ‏