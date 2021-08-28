شكرا لقرائتكم خبر عن «البنتاغون» : مقتل هدفين من تنظيم «داعش» في أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكد نائب مدير العمليات اللوجستية في هيئة الأركان الأمريكية المشتركة اللواء هانك تايلور مقتل هدفين رفيعي المستوى في تنظيم داعش الإرهابي مساء أمس الجمعة خلال غارة جوية نفذتها القوات الأمريكية في إقليم ننجرهار بأفغانستان.
وأفاد تايلور خلال الإيجاز الصحفي اليومي أنه تم جرح واحد خلال الغارة، ولكن ليس هناك أي خسائر في صفوف المدنيين، مؤكداً أن القوات الأمريكية لديها القدرة على الدفاع عن نفسها والاستفادة من القدرة في الأفق لإجراء عمليات مكافحة الإرهاب حسب الحاجة.
وشدد على أن بلاده ستعلن أسماء الـ 13 جنديا الذين قتلوا بانفجار مطار كابل، مؤكداً أنه لا يستبعد شن مزيد من العمليات العسكرية داخل أفغانستان.
وأشار إلى أن المنشآت الأمريكية التي تستضيف الأفغان تتسع لحوالي 21000 شخص، مفيداً أن الولايات المتحدة تعمل باستمرار على زيادة السعة إلى 50000 بحلول 15 سبتمبر.