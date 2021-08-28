وزير الدفاع البريطاني يحذّر من تصاعد الهجمات في كابل

كشف وزير الدفاع البريطاني بن والاس، إن المملكة المتحدة دخلت المراحل الأخيرة من إخلاء كابول ولن يتم استدعاء المزيد من الأشخاص إلى المطار للمغادرة.

وقال وزير الدفاع البريطاني، اليوم الجمعة، أنّ التهديد بشن مزيد من الهجمات حول مطار كابل سيزداد مع اقتراب القوات الغربية من مغادرة البلاد، مشيراً إلى أن عملية الإجلاء التي تقوم بها المملكة المتحدة في أفغانستان ستنتهي "خلال بضع ساعات".

وأعرب والاس عن "أسفه العميق" لأنه لم يتم إجلاء جميع الأشخاص المؤهلين، بما في ذلك حوالي 800 إلى 1100 أفغاني و 100 إلى 150 بريطانيًا، لكنه أكد أنّ انسحاب المملكة المتحدة "لم يسرع به الهجوم".

صباح يوم الجمعة، قالت وزارة الدفاع إنّ المملكة المتحدة قامت بإجلاء 13708 أشخاص من كابول.

قال والاس إن هذا يشمل ما يقرب من 8000 أفغاني مؤهلون بموجب خطة إعادة التوطين في المملكة المتحدة لأولئك الذين عملوا لدى حكومة المملكة المتحدة وغيرهم من الأفراد المعرضين للخطر، بالإضافة إلى 4000 من حاملي جوازات السفر البريطانية.

ومن بين الأشخاص الآخرين الذين تم إجلاؤهم موظفو السفارات ومواطنون من الدول الشريكة. وقال وزير الدفاع إن العملية كانت "إنجازا رائعا" في "بيئة معادية للغاية".

لكنه قال لراديو إل بي سي إن حوالي 800 إلى 1100 أفغاني مؤهل سيتم إهمالهم، بالإضافة إلى ما يقرب من 100 إلى 150 مواطنًا بريطانيًا، وإنّ بعضهم يقيمون طواعية.