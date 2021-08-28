الصدر يغرد حول قمة بغداد

وقال الصدر في تغريدة له عبر تويتر، إن "القمة كانت ناجحة في جمع أطراف عديدة يمكن للعراق أن يلعب فيها دوراً مهماً في استتباب الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط".

وقدم الصدر، شكره "للضيوف أولاً، ولكل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ثانياً الذي كان له الأثر الفاعل في الانفتاح على المحيط الدولي والإقليمي وبالأخص العربي".



أدناه التغريدة: