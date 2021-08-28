بغداد - ياسين صفوان - عقدت، اليوم السبت، جلسة مباحثات برلمانية بين العراق وفرنسا.

وقالت رئاسة البرلمان في بيان، إنه "برئاسة الرئيس محمد الحلبوسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جلسة مباحثات بين رؤساء اللجان النيابية في مجلس النواب العراقي والوفد البرلماني المرافق للرئيس الفرنسي".



واستقبل الحلبوسي اليوم السبت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي وصل العاصمة بغداد للمشاركة في أعمال مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.