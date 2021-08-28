شرطة بغداد تتخذ إجراءات جديدة للحد من الانتحار

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم السبت، عن تسيير شرطة بغداد عدداً كبيراً من الدوريات الراجلة على الجسور للحد من حالات الانتحار.

وقالت الوكالة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "قيادة شرطة بغداد نشرت عددا كبيرا من الدوريات الراجلة والالية ضمن الجسور ومقتربات الانهر من اجل تأمين الحماية اللازمة لهذه النقاط الحيوية بالاضافة للحد من حالات الانتحار التي قد يقدم البعض عليها".



وأضاف البيان، أن "قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح وجه مديرية افواج طوارىء شرطة بغداد والافواج التابعة لهذه المديرية بتحريك دوريات راجلة وآلية ضمن الجسور ومقترباتها وتفعيل دور هذه الدوريات للحد من حدوث حالات الانتحار التي قد يقدم البعض على القيام بها وعلى مدار ٢٤ ساعة".