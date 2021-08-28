السفير الروسي في أفغانستان: لا توجد عوائق للتعاون بين واشنطن وموسكو حول كابول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال دميتري جيرنوف السفير الروسي في أفغانستان، إنه لا توجد عوائق للتعاون بين واشنطن وموسكو حول كابول.

وأشار السفير الروسي في أفغانستان، إلى أن الوضع حول إقليم بنجشير هادئ، وحركة طالبان تدرك أنه يجب الوصول إلى اتفاق بشأنه.



وكان جون كيربي، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، قال في وقت سابق إن الغارة الجوية في أفغانستان أمس قتلت عنصرين من داعش وأصابت آخر.

وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية في إفادة صحفية، إلى أن القتيلين في الغارة الأمريكية ضد تنظيم داعش، كانا متورطين في هجوم مطار كابول.

وشدد جون كيربي على أن القوات الأمريكية "بدأت الانسحاب التدريجي من أفغانستان".

وارتفع عدد ضحايا التفجيرين الانتحاريين اللذين وقعا، الخميس، قرب مطار العاصمة الأفغانية كابول إلى 79 قتيلا، و120 جريحا، بحسب مسؤول بالصحة الأفغانية.