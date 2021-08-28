لماذا لم تشارك سوريا في مؤتمر بغداد؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم السبت، إن عدم مشاركة سوريا في مؤتمر بغداد، "مسألة خلافية"

وأضاف حسين، خلال مؤتمر صحفي على هامش ختام مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، إن "سوريا غابت عن المؤتمر لاسباب ليست عراقية".

وأكد أن "العلاقات العراقية السورية جيدة، وحين نتحدث عن علاقاتنا مع دول الجوار فأنها جيدة وبالاخص سوريا". وأوضح أن "مسألة سوريا خلافية"، قائلا "إننا في جميع اللقاءات نطرح رأينا بصراحة وهو واضح بأن تعود الحكومة السورية الى مقعدها في اللقاءات العربية والدولية، كما يطرح الاخرين رأي دولهم".

وبين أن موقف العراق كان عدم طرح النقاط الخلافية في هذا الاجتماع كون المسألة السورية "خلافية عربية إقليمية دولية"، مشيرا إلى أن دمشق تفهم وضعنا وارسلنا لهم الكثير من الرسائل الشفهية وشرحنا لهم سبب عدم دعوة سوريا لهذا الاجتماع.

وأعرب وزير الخارجية العراقي عن رغبة بلاده في المستقبل أن نطرح المسألة السورية في المباحثات، لأن الوضع غير المستقر في سوريا يؤثر على أمن العراق.

وأكد حاجة العراق إلى وضع مستقر في سوريا ليؤدي إلى أمن أكثر في العراق قائلا: "نحن من دعاة العمل المشترك والحوار المشترك حتى وأن كان خلافا بيننا."