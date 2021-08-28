19 قتيلا في هجوم إرهابي شرق الكونغو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 19 مدنيا في شرق الكونغو الديموقراطية على أيدي متمرّدين أوغنديين الجمعة، وفق ما أفاد مسؤول محلي السبت.

وقال المسؤول كاكولي كالونغا، لفرانس برس عُثر على 14 جثة السبت، وأفاد مسؤول محلي آخر بأن عاملين في الصليب الأحمر توجّهوا إلى غابة قريبة بحثا عن أشخاص فقدوا بعد الهجوم على قرية كاسانزي في بيني في شمال كيفو، اكتشفوا الجثث.



وتقع بيني في منطقة كثّفت فيها "القوات الديموقراطية المتحالفة" المرتبطة بتنظيم داعش، هجماتها اليومية رغم الإجراءات الأمنية الطارئة التي اتّخذها الرئيس فيليكس تشيسيكيدي.

وقال كالغونا إن "19 شخصا قتلوا على أيدي المتمرّدين الذين اجتاحوا أراضي بيني، القوات الديموقراطية المتحالفة، فيما تم أيضا إضرام النيران بالمنازل.

وفي بيان الجمعة، ندد الناطق باسم منظمة "المجتمع المدني الجديد" في روينزوري ميليكي مولالا بغياب عناصر الأمن في محيط بيني.

ومنذ مايو/ آيار، يخضع إقليما شمال كيفو وإيتوري لحالة حصار إذ تم استبدال السلطات المدنية بعناصر من الجيش والشرطة لمواجهة المجموعات المسلحة.

وفي وقت سابق هذا الشهر، وصلت وحدة من قوات العمليات الخاصة الأمريكية إلى المنطقة لمساعدة الجيش الكونغولي في معركته ضد "القوات الديموقراطية المتحالفة"، وفق ما أفادت مصادر أمريكية وكونغولية حينذاك.

ولم يعرف حجم الوحدة لكن ظهر نحو عشرة جنود في الصور الرسمية للقاء جمع تشيسيكيدي ووفدا ترأسه السفير الأمريكي لدى جمهورية الكونغو الديموقراطية مايك هامر.