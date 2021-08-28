روسيا.. تسجيل أكثر من 19 ألف إصابة جديدة بـفيروس كورونا

ولفت مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس إلى أن العدد الإجمالي لحالات "كوفيد-19" بلغ 6 ملايين و863 ألفا و541 إصابة، فيما بلغت حصيلة ضحايا الفيروس 180 ألفا و840 حالة وفاة ومجموع المتعافين 6 ملايين و131 ألفا و446 شخصا.

محمد يوسف

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