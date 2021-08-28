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روسيا.. تسجيل أكثر من 19 ألف إصابة جديدة بـفيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم عن تسجيل 799 حالة وفاة و19492 إصابة جديدة بفيروس " كورونا " المستجد وتماثل 19411 شخصا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية .

ولفت مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس إلى أن العدد الإجمالي لحالات "كوفيد-19" بلغ 6 ملايين و863 ألفا و541 إصابة، فيما بلغت حصيلة ضحايا الفيروس 180 ألفا و840 حالة وفاة ومجموع المتعافين 6 ملايين و131 ألفا و446 شخصا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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