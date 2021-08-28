العراق.. 73 وفاة جديدة بكورونا في البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 73 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19)، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات في أرجاء البلاد إلى 20 ألفاً و632.



وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أنه تم رصد 5369 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الكلي للإصابات في العراق إلى مليون و868 ألفاً و352.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 8153 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى مليون و711 ألفاً و405.

وأوضحت الوزارة أن المستشفيات العراقية أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية 29 ألفاً و983 فحصاً مختبرياً لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الأشخاص الذين خضعوا للفحص المختبري إلى 14 مليوناً و240 ألفاً و478.

ونوهت الوزارة إلى أن العدد الكلي للأشخاص الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى 3 ملايين و274 ألفاً و154 شخصاً.