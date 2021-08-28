شكرا لقرائتكم خبر المملكة: ملتزمون باستقرار وتنمية العراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما جددت السعودية التزامها باستقرار وتنمية العراق، وأكدت أنها لن تدخر جهدا في دعمه على الأصعدة كافة، استنفرت قمة التعاون والشراكة دول العالم لدعم بغداد ومساندتها في محاربة الإرهاب.

وذكر وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في كلمة له خلال مؤتمر قمة بغداد للتعاون والشراكة أمس، أن «الروابط بين السعودية والعراق تاريخية»، مشيرا إلى أن «هناك تطورا كبيرا اليوم في العراق».

وأضاف «نحن ندعم العراق ومستمرون في دعم أمن واستقرار العراق لتحقيق المصالح المشتركة، وتكثيف التعاون في مجالات الطاقة والربط الكهربائي وتطوير المعابر الحدوية».

وقال إن السعودية تدعم الحكومة العراقية والسعي لتحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وسنستمر في مواجهة خطر التطرف والإرهاب ومواجهة داعش والسيطرة على السلاح المنفلت.

وتابع «مستمرون بالتنسيق مع العراق لمواجهة خطر الإرهاب والتطرف، ونتطلع للعمل مع إخوتنا في العراق لتحقيق التعايش السلمي، والعراق قادر على تحقيق الازدهار وسندعم العراق»، وثمن دور الحكومة العراقية في ضبط السلاح المنفلت بيد الميليشيات، وأكد على أن «الحوار هو نهج المملكة في التعاطي مع أي خلافات دولية أو إقليمية».

زخم عالمي

واكتسبت قمة بغداد للتعاون والشراكة زخما كبيرا أمس، بمشاركة 9 دول وعدد من الزعماء، وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، «إن علاقتنا مع العراق تقوم على أساس إقامة علاقات استراتيجية لتحقيق الأهداف المشتركة، وإن قادة مجلس التعاون الخليجي يدعمون العراق في جميع المجالات ويعطون أولوية خاصة للعمل المشترك معه وتعزيز الشراكة الاستراتيجية».

وأضاف «علاقاتنا مع العراق تأتي ضمن الثوابت، ونعمل على تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع العراق، وتنظيم مؤتمر للاستثمار في العراق، ونتطلع إلى تعزيز العلاقات مع العراق».

وقال «علينا مواجهة ظاهرة التطرف والإرهاب وتجفيف منابع الإرهاب وإرساء العلاقات الاستراتيجية وحماية سلامة وهوية العراق العربية، ودعم العملية الدستورية ودعم الرخاء ومواجهة التحديات وتعزيز سيادة الدولة ومكافحة الإرهاب».

المفقودون الكويتيون

ودعا رئيس وزراء الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح إلى إنهاء قضية المفقودين الكويتيين في العراق، وقال في كلمة أمام القمة «منطقتنا لن تنعم بالاستقرار ما لم يتحقق الاستقرار في العراق».

وأضاف «الكويت تقف إلى جانب العراق ودعم إعادة إعمار المدن المتضررة جراء الإرهاب، وعلاقاتها تسير بخطى ثابتة نحو مجالات أوسع وتنفيذ الاتفاقات».

وقال «نتطلع إلى إنهاء قضية المفقودين الكويتيين.. واستمرار التعاون في هذا المجال»، وأضاف أن «الكويت ملتزمة بدعم العراق وإعادة إعماره حتى يستعيد دوره الإقليمي».

رفض التدخلات

وأكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، دعم بلاده لجهود الحكومة العراقية في تقوية دولتها ومؤسساتها، كما أكد على رفض مصر التدخلات الخارجية في شؤون العراق.

وقال خلال كلمته بمؤتمر التعاون والشراكة المنعقد في بغداد «إن مصر تقف سندا ودعما لجهود الحكومة العراقية نحو تقوية الدولة الوطنية ومؤسساتها، بما يمكنها من الاطلاع على مهامها لصون أمن واستقرار العراق وحماية شعبه ووحدة أراضيه. كما ترفض مصر كل التدخلات الخارجية في شؤون العراق والاعتداءات غير الشرعية على أراضيه».

وأضاف «للجميع مصلحة في أن يقوم العراق بالدور المنوط به عربيا وإقليميا، من هنا يأتي اجتماعنا اليوم، لتجديد الدعم والالتزام بالمبادئ الثابتة في العلاقات الدولية التي لا خلاف عليها، وهي حسن الجوار وعدم الاعتداء والاحترام المتبادل لسيادة الدول والامتناع غير المشروط عن التدخل في شؤونها الداخلية، والتوقف عن سياسة فرض الأمر الواقع».

المشاركون في قمة الشراكة ببغداد:

1 - رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

2 - الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

3 - الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

4 - عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني.

5 - نائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

6 - أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

7 - رئيس الوزراء الكويتي صباح خالد الأحمد الصباح.

8 - وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان.

9 - وزير الخارجية التركي مولود شاووش أوغلو.

10 - أحمد أبوالغيط الأمين العام للجامعة العربية.

11 - الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي يوسف العثيمين.

12 - الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف.