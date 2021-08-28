الدبيبة يعلن عودة المشروعات التنموية في ليبيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، عن «إعادة الحياة للمشروعات التنموية» في البلاد خلال الربع الأخير من السنة الحالية بعد الحصول على التمويل اللازم لها. وأضاف في كلمة متلفزة بثتها وسائل إعلام محلية، بينها بوابة «الوسط» «إن هذه المشروعات موزعة في كافة مناطق ليبيا، وتوقفت منذ 10 سنوات، ونسعى إلى أن نبث فيها الحياة خلال الربع الأخير من هذه السنة»، كاشفا أن الحكومة وفرت التمويل اللازمة لتلك الخطة، دون إيضاح مصادر هذا التمويل.



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