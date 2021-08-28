شكرا لقرائتكم خبر الرئيس التونسي: تونس تمر بظروف استثنائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن بلاده تمر بظروف استثنائية حتمت اتخاذ تدابير استثنائية، ليس نتيجة جائحة (كوفيد 19) فحسب وإنما أيضا بسبب الأزمة السياسية التي ما زالت قائمة.

وأشار خلال مشاركته عن بعد في الدورة الرابعة للندوة رفيعة المستوى لمبادرة الشراكة بين مجموعة العشرين وأفريقيا، إلى وجود جوائح سياسية واقتصادية في البلاد لا بد من حلها، لافتا النظر إلى أنه تم اتخاذ التدابير الاستثنائية المناسبة.

وأكد أن الشراكة بين مجموعة العشرين والدول الأفريقية، لا بد ألا تقتصر على المستوى الاقتصادي، وإنما يجب أن تشمل كذلك المبادئ والقيم، وأولها التمسك الكامل بفكرة القانون، كما ضمنتها الصكوك الدولية والإقليمية.