الحكومة اليمنية تلاحق الحوثي و173 إرهابيا دوليا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية أن هناك خطوات قانونية للسير في إجراءات تنفيذ الحكم القضائي الصادر من المحكمة العسكرية على المجرم عبدالملك الحوثي و173 إرهابيا من قيادات ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، والتعميم عليهم في المنافذ البرية والبحرية والجوية، وعبر الإنتربول الدولي للموجودين منهم خارج البلاد، وهذه الإجراءات تخضع لقواعد محددة في قانون الإجراءات الجنائية العام والعسكري‏.

وقال معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة إن الأحكام القضائية التي أصدرتها المحكمة العسكرية ليست آخر المطاف، وإن هناك الكثير من الإجراءات المترتبة على تلك الأحكام، كما إن هناك ترتيبات لتقديم دعاوى جديدة ضد قيادات وعناصر الميليشيات الحوثية المتورطة في ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق المواطنين‏.

وفيما يتعلق بتصنيف ميليشيات الحوثي منظمة إرهابية، أشار إلى أن الحكم سيكون له تبعات كبيرة على المستوى الداخلي والخارجي، فداخليا البدء في إجراءات إصدار قانون تصنيف ميليشيات الحوثي «منظمة إرهابية» وإدانة كل من يعمل أو يتعامل معها بالإرهاب، وخارجيا مخاطبة المجتمع الدولي لإدراجها ضمن قوائم الإرهاب‏.

وبشأن مقاضاه إيران أمام القضاء الجنائي الدولي لثبوت اشتراكها مع ميليشيات الحوثي في الجرائم محل الدعوى، أكد الوزير الإرياني أن الحكومة ستقوم بتقديم الشكاوى والبلاغات ضد حكومة طهران أمام مجلس الأمن ولجنة العقوبات الدولية الخاصة بإيران وفقا لميثاق الأمم المتحدة والصكوك والمعاهدات وقواعد القانون الدولي.

وأشار الإرياني إلى أن من ضمن الإجراءات التي تم اتخاذها أثناء السير في المحاكمة إصدار النائب العام للجمهورية اليمنية قرار رقم (14) بشأن الحجز على أموال المتهمين في الداخل والخارج ومنع التصرف بها أو إقامة أي دعاوى قضائية بشأنها، وإدراجهم ضمن قائمة الحظر، لعدد 175 فردا أولهم المجرم عبدالملك الحوثي‏.

إلى ذلك قال الأمين العام لنقابة المعلمين حسين الخولاني، «إن محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، لتغيير المناهج الدراسية لخدمة أجندة طائفية ستغير النسيج الاجتماعي، وتعمق الفجوة الثقافية والفكرية في البلاد، كما ستنتج جيلا من ملايين الأطفال المحاصرين بالأفكار الطائفية والإقليمية، بالإضافة إلى ثقافة العنف والكراهية، وحذر جميع المكونات والمجتمع الدولي من خطر تغيير المناهج».

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس «إن على الحوثيين إدراك مدى أهمية وقف الأعمال العدائية».

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