الكويت تكذب إطلاق 3 صواريخ من أراضيها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة، بشأن 3 صواريخ تجاوزت أجواء الحدود الكويتية متجهة ومستهدفة محيط قاعدة أمريكية. وأضاف بيان صادر أمس عن الأركان العامة للجيش الكويتي، أن الحدود الكويتية مستقرة وآمنة ولم تشهد أي حوادث، وأهابت رئاسة الأركان العامة للجيش بتحري الدقة في التعامل مع مثل هذه المعلومات والأخبار التي تسبب زعزعة أمن واستقرار البلد.



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