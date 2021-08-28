شكرا لقرائتكم خبر استغاثة لإنقاذ أسيرة على وشك الولادة في سجون إسرائيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت أوساط فلسطينية رسمية أمس إلى تدخل دولي للإفراج عن أسيرة فلسطينية على وشك الولادة في سجون إسرائيل.

ومن المتوقع أن تضع أنهار الديك «25 عاما» طفلها داخل سجن «الدامون» الإسرائيلي خلال أيام، علما أنها معتقلة منذ خمسة أشهر بدعوى محاولة تنفيذ عملية طعن في مستوطنة إسرائيلية غرب رام الله، ولم يصدر أي حكم بحقها.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية اللواء قدري أبوبكر «إن الأسيرة أنهارعلى وشك الولادة وتعيش مشاعر خوف وقلق ولا تثق بالأطباء».

وأبلغ أبوبكر الإذاعة الفلسطينية الرسمية، بوجود تحركات فلسطينية رسمية مكثفة للإفراج عن الأسيرة ومساعدتها عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمحامين.

وأشار إلى أنها لا تزال موقوفة دون حكم، وبالتالي فإن إمكانية إطلاق سراحها ممكنة لكن محاكم إسرائيل لم ترد على التماسات مقدمة بهذا الشأن.

من جهته، طالب المفوض العام للعلاقات الدولية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح، الصليب الأحمر بالضغط على إسرائيل للإفراج الفوري عن الأسيرة أنهار.

وناشد فتوح في بيان المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان، والمنظمات الحقوقية والإنسانية، بالتدخل العاجل وإلزام إسرائيل بإطلاق سراحها، ومتابعة حالتها الصحية، وأن تضع مولودها خارج قضبان السجون.

وشدد على أنه يجب على المجتمع الدولي مساءلة إسرائيل لانتهاجها لمختلف أشكال العنف والتعذيب بحق الأسرى، وانتهاكها للأعراف والاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة عام 1949.

وفي السياق وجهت بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، رسالة نداء عاجل لطلب تحرك المجتمع الدولي للإفراج عن الأسيرة أنهار وتمكينها من وضع طفلها خارج السجون.