جونسون: توقيت الانسحاب الأمريكي خاطئ

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون «إن توقيت الانسحاب من أفغانستان ليس هو ما كانت تفضله المملكة المتحدة»، وتعهد ببذل ما بوسعه من أجل نقل البريطانيين المتبقين والأفغان الذين ساعدوا القوات البريطانية خارج البلاد. ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن جونسون قوله في مقابلة أذيعت أمس «إن توقيت ذلك ليس بالتأكيد واحدا مما كان سيختاره هذا البلد».



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