شكرا لقرائتكم خبر طالبان تدعو النساء إلى العودة لعملهن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد مرور أسبوعين على العودة إلى السلطة في أفغانستان، دعت حركة طالبان الإسلامية المتشددة جميع النساء العاملات في قطاع الصحة العامة إلى العودة إلى العمل.

وأصدرت وزارة الصحة تعليماتها للعاملات في مجال الرعاية الصحية في العاصمة كابول والأقاليم بالعودة إلى وظائفهن، حسبما قال المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد في تغريدة على تويتر، في وقت متأخر ليلة الجمعة.

وتعهدت حركة طالبان المتطرفة في نهجها المحافظ باحترام حقوق المرأة في حدود تفسيرها للإسلام، لكن ما زال الغموض يكتنف الطريقة التي ستتعامل بها النساء والفتيات مع المسلحين الذين يسيطرون على البلاد. ومن غير الواضح إلى حد كبير ما إذا كانت المرأة في أفغانستان ستتمكن من الاستمرار في ممارسة وظائفها، ولم يكن هناك سوى مجرد بيانات ملموسة لدعم المرأة في قطاعي الصحة والتعليم. وترددت تقارير أخيرا من شمال البلاد تفيد بأن القابلات، على سبيل المثال، لم يعد يسمح لهن بحضور اجتماعات مع الأطباء الذكور.

أثناء حكم طالبان من عام 1996 إلى عام 2001، لم يسمح للنساء بتلقي العلاج من قبل الأطباء الذكور، مما حد بشكل كبير من حصولهن على الرعاية الصحية.

وكان المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، قد صرح في مؤتمر صحفي هذا الأسبوع، أن المرأة العاملة يجب أن تبقى في المنزل حتى يتم وضع قواعد جديدة، مضيفا أنه سوف يتم الاستمرار في دفع رواتبهن. وقالت صحفيات خلال تغطيتهن في مواقع الأحداث «إن مقاتلي طالبان طلبوا منهن العودة إلى ديارهن».