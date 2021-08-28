شكرا لقرائتكم أفغانستان وطالبان البنتاغون يكشف أسماء الجنود الـ 13 الذين قتلوا بتفجير كابل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف البنتاغون عن أسماء الـ 13 جنديا الذين قتلوا بانفجار مطار كابل.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية السبت مقتل "هدفين مهمين" في تنظيم "داعش" هما "مخطط" و"منفذ" وإصابة ثالث في الضربة التي نفذتها الولايات المتحدة بواسطة طائرة بدون طيار في أفغانستان، بدون كشف أسمائهم.

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وقال الجنرال هانك تايلور خلال مؤتمر صحافي "يمكنني أن أؤكد بعد تلقينا مزيدا من المعلومات، أن هدفين مهمين في تنظيم الدولة الإسلامية قتلا وأصيب ثالث بجروح" في الضربة التي نفذت السبت انطلاقا من خارج أفغانستان، مضيفا "ليس هناك بحسب علمنا أي ضحية مدنية".

وكان مسؤول أميركي قال إنه من غير المستبعد شن مزيد من العمليات العسكرية داخل أفغانستان. وأضاف أن الهجوم بمسيرة في أفغانستان لم يستهدف على الأرجح مسؤولا في داعش. وأشار إلى أن عدد القوات الأميركية الآن في مطار كابل أقل من 4 آلاف.

وقال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) للصحفيين اليوم السبت إن القوات الأميركية بدأت انسحابها من مطار كابل.

وكان الجيش الأميركي، أعلن ليل الجمعة-السبت، تنفيذه عملية ضد "داعش" بأفغانستان.

وبحسب بيان للجيش الأميركي، استهدفت غارة بطائرة مسيّرة عضواً في تنظيم داعش في ولاية نانغارهار شرق أفغانستان.

وبحسب بيان لوزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، استهدفت الضربة أحد المسؤولين عن التخطيط في داعش بأفغانستان.

وأضاف البنتاغون أن "العملية أسفرت عن قتل الهدف وفقاً للمؤشرات الأولية"، مضيفاً أنه لم يسجل خسائر بين المدنيين إثر الغارة.

وهذه أول ضربة ينفذها الجيش الأميركي منذ الهجوم الذي وقع الخميس في مطار كابل وخلّف ما لا يقل عن 85 قتيلا من بينهم 13 جنديا أميركيا.

وبعد الهجوم الذي تبناه تنظيم داعش في خراسان، توعد الرئيس الأميركي جو بايدن بالرد. وقال لمنفذي الهجوم الأكثر دموية الذي يستهدف الجيش الأميركي في أفغانستان منذ عام 2011 "سنلاحقكم ونجعلكم تدفعون الثمن".

وكان فرع تنظيم داعش في أفغانستان، والمعروف بـ"ولاية خراسان"، قد أعلن مسؤوليته عن تفجير انتحاري طال مطار كابل الخميس موقعاً عشرات القتلى، بينهم 13 جندياً أميركياً.