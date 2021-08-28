«البنتاجون» يكشف تفاصيل مقتل قياديين من «داعش» في أفغانستان بضربات أمريكية

الشارقة - اميمة ياسر - كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية اللواء ويليام تايلور، أن اثنين من قياديي تنظيم "داعش" الإرهابي قتلا وأصيب ثالث، بضربة جوية أمريكية في أفغانستان.

قال المسؤول الأمريكي خلال موجز صحفي في البنتاجون اليوم السبت: "يمكنني التأكيد استنادا لمعلومات جديدة عن مقتل هدفين اثنين رفيعي المستوى من "داعش" وإصابة آخر". حسبما نشر موقع "روسيا اليوم".

وأضاف أن الضربة لم تسفر عن وقوع خسائر في صفوف المدنيين.

وفي وقت سابق أعلن عسكريون أمريكيون عن تصفية عنصر واحد من تنظيم "داعش" في أفغانستان بضربة جوية من طائرة مسيرة.