شكرا لقرائتكم خبر عن ملحمة تشريعية ورقابية لنواب التنسيقية تحت القبة خلال دور الانعقاد الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، نشاطا مكثفا لـ32 نائبا عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت قبة البرلمان، ما بين تقديم طلبات إحاطة واقتراحات برغبة و بيانات عاجلة، فى إطار تفاعلهم مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه تحت قبة البرلمان برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، وكذلك تنامى الإدراك للدور الوطنى لشباب التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم.

ورصد تقرير صادر عن التنسيقية نشاط أعضائها النواب خلال دور الانعقاد الأول رصد حضور 572 زيارة رسمية و عمل 467 زيارة ميدانية، وجاء في التقرير تقديم 3993 طلب خدمى لـ163 جهة حكومية وتم الموافقة على 866 منهم، و 76 اجتماع و حضور 236 فعالية و ندوة والمؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة بحضور الرئيس السيسى ولقاء وفد من التنسيقية مع السفير الفلسطيني بمقر السفارة بالقاهرة ولقاء وزير القوى العاملة مع وفد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بتهيئة بيئة عمل مناسبة وآمنة للعمال، واستقبال وزيرة الهجرة مع وفد شباب مبادرة احياء الجذور بمجلس النواب في جولة.



