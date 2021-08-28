أمير قطر يشيد بعودة العلاقات المصرية القطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (بي بي سي)

أعرب أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني في لقاء جمعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة"، عن تقديره للتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية القطرية.

وأشاد بما شهدته الآونة الأخيرة من تبادل الزيارات واستئناف أطر التعاون بين البلدين، وأكد على تطلع بلاده إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر، بما يخدم تطلعات الدولتين، خاصةً في ضوء الدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر تحت قيادة السيسي، بحسب بيان الرئاسة المصرية.

كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على التعاون المتكامل المثمر من أجل الخير والبناء والتنمية ودعم التضامن العربي، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والنوايا الصادقة، وذلك كمبدأ ونهج استراتيجي راسخ للسياسة المصرية.