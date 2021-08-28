خاص| تفاصيل مسابقة الأزهر لاختيار معلمات لأداء الخدمة العامة مقابل مبلغ شهري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

يعلن الأزهر الشريف، خلال أيام حاجته معلمات لمرحلة رياض الأطفال بقطاع المعاهد، من خريجات العام الدراسي 2021/2030 من بعض الكليات بالجامعات المصرية.

وكشفت مصادر مطلعة بالأزهر الشريف، تفاصيل المسابقة التي سيتم الإعلان عنه خلال أيام، لخريجات العام الجاري، لأداء الخدمة العامة بمرحلة رياض الأطفال لمدة عام، بالمناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية، مقابل مبلغ شهري.

وقالت المصادر في تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه تم الانتهاء من تفاصيل المسابقة المتعلقة بحاجة قطاع المعاهد 2000 معلمة من خريجات عام 2021/2020 من كليات "الدراسات الإنسانية والآداب والتربية" من أقسام "رياض الأطفال-طفولة"، لأداء الخدمة العامة بمرحلة رياض الأطفال مقابل مبلغ مالي 700 جنيه شهريًا.

وأشارت المصادر، إلى أن الخريجات المقبولات لأداء الخدمة العامة بمرحلة رياض الأطفال بالأزهر الشريف، سيعملن بالمعاهد الواقعة في نطاق محافظتهن، تيسيرا عليهن، ولعدم تحملهن أي مشقة، لافتة إلى أن المناطق الأزهرية ستعلن عن ذلك خلال أيام.

وكشفت المصادر، أن التقديم للتسجيل لأداء الخدمة العامة بمرحلة رياض الأطفال بقطاع المعاهد الأزهرية، للخريجات ممن تنطبق عليهن الشروط، يبدأ في الأول من سبتمبر المقبل.

ولفتت المصادر، إلى أن الأزهر الشريف يضع حاليا اللمسات النهائية للإعلان عن المسابقة، مشيرة إلى أنه يشترط أن تكون المتقدمة لأداء الخدمة العامة من خريجات العام الجامعي الجاري "دور أول"، دون التقيد بتقدير معين.

ونوهت المصادر، إلى أنه تجرى حاليًا أعمال حصر لعدد معلمات رياض الأطفال، الذي تحتاجه كل منطقة أزهرية، مشيرة إلى أنه من الممكن أن يزيد العدد المطلوب عن 2000 معلمة.

وأوضحت المصادر، أن من يقع عليهن الاختيار لأداء الخدمة العامة بقطاع المعاهد الأزهرية، يبدأن العمل مطلع أكتوبر المقبل، قبيل بدء العام الدراسي الجديد بأيام.