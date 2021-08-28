هنا "شبرا النملة" مسقط رأس حمدي الكنيسي .. وأقاربه: "كان يخدم الفقراء"

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

حالة من الحزن سيطرت على أهالي قرية شبرا النملة التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، بعد وفاة الإعلامي حمدي الكنيسي، رئيس الإذاعة المصرية الأسبق وإبن محافظة الغربية، والذي وافته المنية أمس عن عمر ناهز ٨٠ عاماً إثر إصابته بأزمة صحية، وتم تشيع جثمانه إلى مثواه الأخير ظهر اليوم.

يقول صبري الدامة، أحد أقارب الكنيسي بقرية شبرا النملة، الخبر وفاة الإعلامي حمدي الكنيسي أصابهم بحالة حزن فكان الراحل يتميز بصبره وهدوء مما جعله يستمع جيدآ لمشاكل أهالي قريته ويحاول مساعدتهم دول كلل أو ضيق.

وأضاف أنه شارك الكنيسي طفولته ولعب الكرة بالقرية حتي عمل مدرسًا في أحد مدارس مدينة بسيون، ثم تقدم للعمل بالإذاعة ورحل الكنيسي عن القرية وبدأ في عمله بالقاهرة، مشيرًا أنه لا ينسى قريته وأصبح يتردد عليها كلما أتيحت له الفرصة.

وتابع: "كان دائما يلبي طلبات أهالي قريته خاصة الفقراء فقام بمساعدة عدد كبير من أبناء القرية في الحصول على فرصة عمل، غير المساعدات المادية التي كان يقوم بها ورحلات العمرة والحج، لذلك كانت له مكانة خاصة عند أهالي القرية.

وأشار أنور عاشور، أحد أهالي القرية، أنه كان دائما اللقاء بالراحل خاصة عندما ترشح لمجلس النواب وكان نائب عن دائرة مركز طنطا وكان بتلقي طلبات الأهالي ويستمع لشكواهم وطلباتهم بنفسه ولا ينسى أهالي القرية وهو من سعى إلى إدخال مشروع الصرف الصحي للقرية و عندما توقف سعي أيضا لاستكماله حتى بعد انتهاء فترة نيابته بمجلس الشعب وقتها.

يذكر أن حمدي الكنيسي يعد واحداً من أشهر مراسلي الحرب والإذاعة المصرية، حيث تخرج من جامعة القاهرة عام 1961، ودرس الترجمة الفورية في الجامعة الأمريكية بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1966، وبدأ العمل في مجاله عام 1962 ودرس اللغة الإنجليزية للمرحلة الثانوية، وانتقل للعمل الإعلامي، وبدأ في إذاعة البرنامج العام كقارئ للنشرة الإخبارية، وفي عام 1988 عمل بإذاعة الشباب والرياضة متوليًا بها منصب المدير العام، بالإضافة إلى توليه رئاسة مجلس إدارة مجلة الإذاعة والتليفزيون ، كما أنه حصد خلال مشواره الإذاعي الحافل بالإنجازات العديد من الجوائز منها درع التفوق من وزير الإعلام ووسام الجمهورية لتطوعه كمراسل حربي للإذاعة المصرية، بالإضافة إلى جائزة أفضل كاتب في الدراسات الاستراتيجية.