موريتانيا: وفاة طفل وخسائر مادية بسبب الأمطار في عدة ولايات

اسماعيل عبد الحي - أعلنت اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة أعمال اللجنة الوزارية الخاصة بتسيير الطوارئ، عن وفاة طفل غرقا في قرية آكوينيت بولاية سيلبابي.

وقالت اللجنة في نشرتها اليومية إن السيول غمرت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، الجسر الواقع على الطريق الرابط بين النعمة ومقاطعتي آمرج وباسكنو مما تسبب في شل الحركة.

وأكدت اللجنة كذلك تعطل الشبكة المائية في مدينة باركيول بسبب تحطم الأنابيب القادمة من فم لكليته عند منطقة بالذياب، وذلك بفعل السيول الجارفة التي خلفتها الامطار الأخيرة.

وكشفت اللجنة عن حصيلة خسائر جراء الأمطار في ولاية لبراكنة وتحديدا مقاطعة مكطع لحجار، حيث سقط عدد من الأعرشة في قريتي التاشوط والزمور وحائط ومزود ضخ محطة بنزين و8 طاقات شمسيه في القرية الأخيرة (زمور)، كما تضرر أسقف 3 منازل وسقط عدد من الأعرشة في قريتي الرافدين والكرامه، وبيت من الإسمنت مستخدم كمخزن للكفالة المدرسية.