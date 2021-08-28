الدبيبة: تم توزيع مشروع عودة الحياة

وأضاف: لابد من المحافظة على النفط ويجب إنتاجه واستخدامه واستغلال المخزون المتبقي في أسرع وقت ممكن فمن الطبيعي بعد العشر سنوات ستكون هناك طاقة بديلة ويجب تخصيص مبالغ من التنمية لهذا القطاع، وتم تخصيص نسبة 26% له، أما بخصوص دعم المحروقات والكهرباء قال: تم تخصيص 36% لهذا البند ما يقدر بـ20 مليارا.
وأشار إلى أن هناك أربعة أجهزة منها: جهاز التنمية وتطوير المراكز الإدارية وجهاز المواصلات وجهاز الإسكان والمرافق وبعض الأجهزة الأخرى، وكذلك كيفية تحريك قطاع الخدمات والمدارس والمستشفيات، حيث سيتم استكمال المشروعات المتقدمة، بالإضافة إلى أننا سعينا إلى تنفيذ هذه المشروعات ولكن لم تعتمد الميزانية، وتم ضياع أربعة أشهر من البرنامج في هذا المجال. كما تم البحث في مصادر أخرى للتنمية بعد قرار 112، ولم يخصص مبالغ كبيرة في تمويل المشروعات، ولم يخصص للتنمية أي شيء في كل الحكومات السابقة، بالإضافة إلى أننا تمكنا من إيجاد بدائل للتمويل التقليدي التي تحتاجها المناطق الصغيرة.
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