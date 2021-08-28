دعوات للإفراج عن أسيرة فلسطينية

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية اللواء قدري أبو بكر، إن الأسيرة أنهار على وشك الولادة وتعيش مشاعر خوف وقلق ولا تثق بالأطباء.
وأبلغ أبو بكر الإذاعة الفلسطينية الرسمية، بوجود تحركات فلسطينية رسمية مكثفة للإفراج عن الأسيرة ومساعدتها عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمحامين.
وأشار إلى أنها لا تزال موقوفة دون حكم، وبالتالي فإن إمكانية إطلاق سراحها ممكنة، لكن محاكم إسرائيل لم ترد على التماسات مقدمة بهذا الشأن.
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