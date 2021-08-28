دعوات للإفراج عن أسيرة فلسطينية

دعت أوساط فلسطينية رسمية، اليوم، إلى تدخل دولي للإفراج عن أسيرة فلسطينية على وشك الولادة في سجون إسرائيل، ومن المتوقع أن تضع أنهار الديك، ذي الـ25 عاما، طفلها داخل سجن «الدامون» الإسرائيلي خلال أيام، علما أنها معتقلة منذ خمسة أشهر بدعوى محاولة تنفيذ عملية طعن في مستوطنة إسرائيلية غرب رام الله، ولم يصدر أي حكم بحقها.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية اللواء قدري أبو بكر، إن الأسيرة أنهار على وشك الولادة وتعيش مشاعر خوف وقلق ولا تثق بالأطباء.

وأبلغ أبو بكر الإذاعة الفلسطينية الرسمية، بوجود تحركات فلسطينية رسمية مكثفة للإفراج عن الأسيرة ومساعدتها عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمحامين.

وأشار إلى أنها لا تزال موقوفة دون حكم، وبالتالي فإن إمكانية إطلاق سراحها ممكنة، لكن محاكم إسرائيل لم ترد على التماسات مقدمة بهذا الشأن.